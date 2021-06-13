Сборная Уэльса, которая в субботу провела в Баку свой первый матч на Евро-2020 против Швейцарии (1:1), сегодня решила прогуляться по городу.

Для команды была организована экскурсия по Ичеришехер. Гарет Бэйл и другие футболисты посетили Дворец Ширваншахов, где получили информацию об историческом комплексе от англоязычного гида.

Также команда прогулялась по Приморскому бульвару.

Интересно, что видео, размещенное в соцсетях валлийской сборной, было названо по-азербайджански: Azərbaycan tarixini öyrənmək.