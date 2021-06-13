Эрдоган: «Было много сплетен... поэтому нам нужно поговорить»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент США Джо Байден должны использовать встречу в понедельник в рамках саммита НАТО, чтобы отойти от прошлых проблем, пишет Интерфакс.

«Мы должны сидя друг перед другом за столом обсудить отношения между Турцией и США», - сказал Эрдоган журналистам в аэропорту Стамбула перед отлетом в Брюссель.

Турецкий лидер отметил: «Было много сплетен как у нас внутри, так и за рубежом, поэтому нам нужно поговорить о том, как мы можем оставить эти проблемы позади, обсудить, что мы можем сделать, и что мы будем делать. Турция - это не просто какая-то страна, это страна-союзник».