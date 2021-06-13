Медики перечислили пять особых признаков сердечного приступа

Симптомы сердечного приступа вызваны недостатком поступающей в орган крови. Медики перечислили пять наиболее распространенных признаков заболевания, включая боль в груди и необъяснимое потоотделение, пишет Daily Express со ссылкой на медицинский сайт Healthline.

Сердечный приступ может оказаться симптомом ишемической болезни, когда в артериях накапливаются жировые отложения, что ограничивает количество крови, поступающей в сердце. Симптомов сердечного приступа немало, и они, как правило, различаются у мужчин и у женщин, по-разному проявляются у людей. Но самым распространенным признаком является боль в груди. Эта боль может распространяться на верхнюю половину тела и даже на руки. Может появиться чрезмерное потоотделение и необъяснимая тошнота. Некоторые могут чувствовать сильное головокружение или испытывать сильную усталость.

«Во время сердечного приступа кровоснабжение, которое питает сердце кислородом, прекращается, и сердечная мышца начинает отмирать. У некоторых людей с сердечным приступом есть предупреждающие знаки этого состояния, в то время как у других нет никаких», — говорится в сообщении медиков.

Снизить риск сердечного приступа можно посредством небольших изменений в диете и образе жизни. Чтобы сократить жировые отложения в артериях, следует сбалансировать рацион. Также советуют проводить не менее 150 минут за физическими упражнениями каждую неделю.