Немецкий военный: «Если бы бундесверу пришлось воевать с Азербайджаном в Карабахской войне, у него вряд ли были бы шансы»

По мнению немецкого военного, «если бы бундесверу пришлось воевать с Азербайджаном во второй Карабах ской войне, у него вряд ли были бы шансы».

Армия Германии плохо защищена от потенциального нападения боевых дронов, которые становятся все более оснащенными, заявил эксперт по современным войнам и новым технологиям из Немецкого института обороны и стратегических исследований (GIDS) подполковник Майкл Карл, передают немецкие СМИ.

«С используемыми системами вооружения, такими как боевые беспилотные летательные аппараты и БПЛА-камикадзе, мы не смогли бы адекватно защитить себя. Одно лишь отсутствие у армии систем противовоздушной обороны стало бы нашей гибелью», - считает Карл.

Эксперт утверждает, чтобы выжить в современном конфликте, бундесверу нужны технологии, которые есть у Германии, но которые она не использует в своих вооруженных силах.

По его словам, БПЛА-камикадзе, которые вооружены взрывчаткой и используются для отслеживания и атаки на цели, представляют собой новое, более опасное развитие технологии БПЛА.

Карл, кроме того, предупреждает, что технология преобразования коммерческого беспилотника в боевой является широкодоступной, в том числе и террористам.