У нелегальных мигрантов остались сутки, чтобы покинуть Россию

"Нет, продлевать пока не планируется", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, планируется ли продлевать послабления для мигрантов после 15 июня.

Послабления из-за пандемии коронавируса, действующие в России с апреля прошлого года для иностранных граждан, продлевать не планируется. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах РФ.

В апреле 2020 года в силу вступил указ президента России Владимира Путина, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций. Действие указа сохраняется до 15 июня этого года.

В справочной службе Единого миграционного центра в Подмосковье ТАСС также сообщили, что у них нет информации о продлении льготного периода пребывания мигрантов в России. "Что будет после 15 июня пока непонятно. Насколько мы знаем, пока никакого продления этих сроков не было. Поэтому если так и останется, то в таком случае большому количеству иностранных граждан, кто не успел легализоваться, придется пересекать границу", - сказали в миграционном центре, пояснив, что если мигрант находился в России весь срок пандемии, то выехать из России ему придется на три месяца - 90 дней.

Кроме того, в миграционном центре также рассказали, что в течение мая-июня было много желающих урегулировать свой правовой статус в стране, в связи с чем образовались большие очереди. "Можно записаться [чтобы не стоять в очереди], но дело в том, что предварительная запись на две недели вперед - желающих много. Во вторник, 15-го числа, запись будет вестись уже на 29 июня", - добавила собеседница агентства.