Анар Керимов выступил на 109-й сессии МКТ

В рамках 109-й сессии Международной конференции труда от имени Движения неприсоединения выступил заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Анар Керимов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, в своем выступлении A.Керимов подчеркнул важную роль Движения неприсоединения в мобилизации глобальных усилий по преодолению последствий пандемии. Он отметил, что Азербайджан как страна-председатель Движения успешно провел в мае 2020 года саммит контактной группы Движения неприсоединения, а также тот факт, что по инициативе нашей страны на 46-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция «Обеспечение равного, разумного, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19», проведена специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с пандемией COVID-19.

Замминистра также отметил негативное влияние COVID-19 на экономику, рынок труда и занятость.

Заявив, что неравенство в распределении вакцин против COVID-19 вызывает серьезную обеспокоенность государств-членов Движения неприсоединения, А.Керимов подчеркнул особую важность резолюции «Обеспечение равной, разумной цены, своевременной и всеобщей доступности к вакцинам против COVID-19».

Замминистра также отметил необходимость социального диалога для устранения негативного воздействия пандемии на рынок труда, создания достойных рабочих мест, направления деятельности, которые позволят достичь целей в этой сфере.

Отметим, что в 109-й сессии МКТ, которая впервые в своей истории проходит в виртуальном формате, принимают участие представители правительств более 4 000 государств-членов Международной организации труда и социальные партнеры.