В прокуратуру Губинского района поступила информация о том, что 13 июня двоих детей в районе ударило электрическим током, в результате один из них скончался, другой же пострадал.

Как сообщили в районной прокуратуре, сотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тело подростка, выполнили другие необходимые процессуальные действия. Было установлено, что в результате контакта с электропроводами Полад Фархад оглу Поладов (2008 г.р.) скончался на месте происшествия, его ровесник, Угур Хайям оглу Байрамов, был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

В прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье УК 314.2 (халатность, приведшая по неосторожности к смерти потерпевшего или другим тяжким последствиям). Следственные мероприятия продолжаются.

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В Губе в поселке Зардаби произошел несчастный случай. АПА сообщает, что 12-летнего Полада Поладова и 13-летнего Угура Байрамова ударило током.

Согласно сообщению, Полад Поладов скончался на месте происшествия. Байрамов был госпитализирован, состояние его оценивается как стабильное. Ведется расследование.