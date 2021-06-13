В Евлахе разыскивается без вести пропавший два месяца назад 44-летний мужчина.

Как сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, житель Евлахского района Рамиль Ахмедов (1977 г.р.) 14 апреля этого года вышел из дома и не вернулся.

Его приметы: худощавое телосложение, цвет глаз карий, среднего роста. Когда выходил из дома, на нем были желто-коричневая рубашка и синие брюки.

Отметим, Р.Ахмедов страдает психоневрологическим заболеванием.

Тем, кто располагает какой-либо информацией о нем, просьба позвонить в колл-центр «102» МВД или в отдел полиции Евлахского района по номерам: 022 33-6-45-02 и 051 468-11-11.