Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:37

На саммите «Большой семерки» президент Франции Эммануэль Макрон заявил британскому премьеру Борису Джонсону, что, в отличие от Парижа и Тулузы, которые являются двумя городами одной страны, Северная Ирландия не входит в Великобританию. Все же оплеуха, полученная Макроном в качестве благодарности от граждан его страны за фееричную политику французского президента, оказала на него гораздо большее влияние, чем мы в haqqin.az предполагали. Теперь он просто выискивает повод, чтобы нарваться на очередную пощечину. В этот раз предметом его домогательств «ударь меня, ударь побольнее, противный» стал премьер Великобритании Борис Джонсон.

Саммит «Большой семерки» шел чинно, благородно, и ничто вроде бы не предвещало скандала. Пока речь не зашла о… сосисках. Британский премьер Борис Джонсон попытался объяснить свое недовольство протоколом по Северной Ирландии. Этот протокол предусматривает таможенный контроль товаров, следующих из остальной части Великобритании в Северную Ирландию, чтобы избежать возникновения жесткой границы между ней и входящей в Евросоюз Республикой Ирландия. В связи с этим, желая привести наглядный пример, Джонсон спросил Макрона, что бы тот сказал, если бы сосиски из Тулузы нельзя было привезти в Париж. На что Макрон заявил - такое сравнение некорректно, поскольку Париж и Тулуза — города одной страны, тем самым фактически выразив мнение, что Северная Ирландия не входит в состав Соединенного Королевства. Чем привел Джонсона в ярость, и после встречи с Макроном британский премьер заявил журналистам, что некоторым лидерам не мешало бы себе уяснить, что Великобритания является единой страной. «Ну, оговорился, ну, бывает», - скажут сторонники французского президента, все еще считающие его «душкой». Согласен, бывает. Но только в том случае, если у главы государства, как говорил классик, «легкость в мыслях необыкновенная». Уж кому-кому, а соседу Великобритании стыдно не разбираться в том, что есть Северная Ирландия – тема для Лондона до сих пор весьма болезненная - и Республика Ирландия. И любые оговорки в этой связи совершенно недопустимы.