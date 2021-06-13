У киргизского депутата диплом о высшем образовании оказался фальшивым

Поддельный диплом о высшем образовании выявлен у депутата парламента Киргизии, бывшего вице-спикера Торобая Зулпукарова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"ГКНБ Киргизской Республики в результате проводимой работы в рамках досудебного производства выявлен факт использования поддельного диплома бывшим вице-спикером, депутатом Жогорку Кенеша (парламент) КР от фракции СДПК (Социал-демократическая партия Киргизии - ред.) З.Т.З.", - заявил представитель пресс-службы.

Российское агентство отмечает, что под указанные инициалы в законодательном собрании Киргизии подходит только нардеп Торобай Зулпукаров, подозреваемый в коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения "Кумтор" и находящийся в СИЗО ГКНБ.

Как подчеркнули в ГКНБ, согласно документации вуза депутат не значится среди выпускников университета, а за номером, указанным в поддельном дипломе, зарегистрирован документ, выданный на другого гражданина.