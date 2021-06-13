Туркменистан полностью погасил кредиты от Китая на реализацию газовых проектов

"В настоящее время эти заёмные денежные средства полностью возвращены, о чём 8 июня 2021 года получено официальное извещение от Синьцзянского филиала Государственного банка развития Китая", - сказал вице-премьер на заседании туркменского правительства в минувшую пятницу. Его цитирует газета "Нейтральный Туркменистан".

Кредиты были привлечены госконцерном "Туркменгаз" для строительства газопровода Туркменистан - Китай и промышленного освоения супергигантского по международной классификации газового месторождения Галкыныш, запасы которого оцениваются в 27,4 трлн кубометров природного газа.

Введенный в эксплуатацию в декабре 2009 году газопровод Туркменистан - Китай включает в себя три линии (А, В и С). Поступающий из Центральной Азии газ подается в 25 провинций и автономных районов КНР, а также в особый административный район Гонконг. Таким образом, в Китае голубым топливом из Туркменистана пользуются почти 500 млн человек.

В мае экспорт туркменского голубого топлива в Китай с 2009 года по газопроводу Туркменистан - Китай достиг 300 млрд кубометров.