Генсек НАТО: альянс согласует позицию по Китаю

Лидеры стран НАТО на встрече в верхах впервые подробно согласуют общую позицию по Китаю, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом саммита в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

Саммит НАТО пройдет в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.

«Мы рассмотрим Китай. Есть возможности взаимодействия по таким вопросам, как изменение климата и контроль над вооружениями. Но наращивание военной мощи Китая, его растущее влияние представляют вызовы для безопасности. Мы должны рассмотреть эти вызовы совместно как союз. Ранее эта тема в нашей стратегии никогда не значилась», - сказал Столтенберг.