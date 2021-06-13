Как и подобает еврею, Биньямин Нетаньяху прощается, но не уходит главная тема
В середине 1950-х годов президент Франции Шарль де Голль сказал: «В политике, увы, приходится предавать либо свою страну, либо своих избирателей. Лично я предпочитаю второе…»
Семьдесят лет спустя именно так и поступил лидер израильской партии «Ямина» Нафтали Беннет: вопреки политической воле крайне правых избирателей, отдавших ему голоса, он забыл о своих обязательствах никогда не сидеть в одном правительстве с левыми и арабами, проигнорировал призыв Нетаньяху присоединиться к идеологически близкому праворелигиозному правительству и тем самым сделал реальностью новый кабинет министров, который он будет возглавлять до 2023 года.
Не случайно речь Беннета, произнесенная уже в статусе премьер-министра Израиля, то и дело прерывалась депутатами «Ликуда» и ультрарелигиозных партий, кричавших ему из зала заседаний Кнессета: «Вор!», «Лжец!» «Предатель!..»
Даже в момент, когда Беннет поблагодарил Нетаньяху и его супругу Сару за годы жизни, отданные служению интересам еврейского государства, в его адрес продолжали кричать: «Лицемер! Ты нанес ему удар в спину!..»
Забегая вперед, отмечу, что компенсацией за политический афронт, устроенный сторонниками Биби, стал телефонный звонок президента США Джо Байдена, который поздравил Беннета и сообщил, что с нетерпением ждет начала совместной работы с новым премьер-министром для дальнейшего укрепления всех без исключения аспектов американо-израильского сотрудничества.
Таким образом, самое парадоксальное правительство за всю политическую историю Государства Израиль было создано с перевесом в один (!!!) голос, утверждено парламентом и приведено к присяге.
И хотя в прессе его часто называют «Правительством перемен», истине, на мой взгляд, более соответствует определение «Кабинет противоречий». Поскольку практически во всем, кроме навязчивой идеи выдавить любой ценой Биби из резиденции на иерусалимской улице Бальфур, у получивших власть лидеров восьми партий нет ничего общего.
Чтобы представить себе реальные возможности, а также потенциал правительства Беннета/Лапида, следует принять во внимание следующие обстоятельства:
- действующий премьер-министр не может принимать решения без согласования со своим «сменщиком» по ротации – главой МИД Яиром Лапидом, который, в свою очередь, должен сменить Беннета через два года. Беннет также не может уволить ни одного министра, какими бы принципиальными ни были причины отставки, кроме представителей своей партии «Ямина»;
- представители правых, центристских и левых партий, входящие в коалицию, имеют различные, а подчас прямо противоположные позиции по важнейшим национальным вопросам;
- ротационный принцип и «поочередный» обмен должностями, ставшие фундаментом нового кабинета министров, с первого же дня будут создавать нездоровую атмосферу и благодатную почву для конфликта интересов;
- присутствие в коалиции арабской партии РААМ изначально делает весьма проблематичными итоги любого голосования в правительстве по вопросам безопасности в Иерусалиме, противостояния ХАМАС, строительства еврейских поселений на Западном берегу…
Вместе с тем нельзя не отметить поистине революционный дух соглашений, подписанных участниками коалиции. Здесь и повышение пособия по старости до 70 процентов от минимальной зарплаты ежемесячно, что составляет порядка 3 710 шекелей (1 150 долларов) на человека, и значительное увеличение государственного финансирования систем образования и здравоохранения, а также налоговые реформы, дабы усилить конкуренцию на внутреннем рынке, развитие и интеграция арабского общества, интенсивное освоение пустыни Негев, развитие транспортной инфраструктуры, увеличение темпов строительства жилья, приток инвестиций в индустрию высоких технологий, строительство третьего по счету международного аэропорта…
Содержание коалиционных соглашений соответствует в целом энергичному настрою нового премьер-министра Израиля, по словам которого, новое правительство будет работать во благо всех слоев общества – религиозных, светских, ультрарелигиозных, арабов, словом, всех без исключения.
Получится ли это на практике с учетом противоречий, о которых говорилось выше?
Члены нынешней коалиции уже доказали, что разброс политических взглядов не является помехой для формирования широкого правительства, представляющего все социальные слои общества.
Теперь же, когда цель достигнута и власть перешла в новые руки, остается лишь один вопрос: способны ли лидеры восьми партий, входящие в правительство Беннета-Лапида, не только договариваться, но и продуктивно работать, оставляя за дверями кабинета министров идеологические, экономические и социальные разногласия?
Ответ Биньямина Нетаньяху на этот вопрос – однозначно отрицательный.
Выступая вчера в Кнессете в преддверии голосования по составу нового правительства, Нетаньяху сообщил, что его пребывание на посту лидера парламентской оппозиции продлится очень недолго, что вскоре он вновь возглавит кабинет министров, после чего добавил: «…Я стою перед вами как делегат более миллиона избирателей, проголосовавших за «Ликуд», и еще миллиона тех, кто отдал свои голоса правым партиям, полагая, что они станут частью возглавляемого мной правительства. Но правительство возглавит Нафтали Беннет, который надул избирателей так, как их в израильской истории еще никто не надувал! Которому не хватит ни политического веса, ни международной репутации, чтобы достойно противостоять Ирану и давлению США, направленному на создание Палестинского государства…»
Завершая речь, Нетаньяху попросил у новой коалиции «не слишком сильно калечить израильскую экономику», чтобы «Ликуд» смог поскорее все исправить, и пообещал «...вести из оппозиции неустанную борьбу за любимую страну и за свержение этого опасного левого правительства, которое, с Божьей помощью, произойдет намного быстрее, чем вам кажется…»
И, наконец, финальный штрих, подводящий черту под двенадцатилетним лидерством Биньямина Нетаньяху: он все-таки нашел в себе силы сделать шаг в сторону Беннета и протянуть руку бывшему помощнику, так неожиданно ставшему его преемником.
В ответ все члены нового кабинета, которых сплотила ненависть к Биби, дружно зааплодировали, посчитав его рукопожатие искренним, а поздравления в адрес нового премьера - актом политической капитуляции.
В момент, когда Биби жал руку Беннету, его глаза действительно улыбались. А вот кусал ли он при этом губы от досады, мы никогда не узнаем. Потому что половину лица уже бывшего премьер-министра Израиля закрывала маска.
Впрочем, уже завтра все маски – и политические, и медицинские – будут окончательно сброшены и начнется новая страница в истории Государства Израиль, которую впервые за последние двенадцать лет будет вершить другой человек…