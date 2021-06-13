Семьдесят лет спустя именно так и поступил лидер израильской партии «Ямина» Нафтали Беннет: вопреки политической воле крайне правых избирателей, отдавших ему голоса, он забыл о своих обязательствах никогда не сидеть в одном правительстве с левыми и арабами, проигнорировал призыв Нетаньяху присоединиться к идеологически близкому праворелигиозному правительству и тем самым сделал реальностью новый кабинет министров, который он будет возглавлять до 2023 года.

В середине 1950-х годов президент Франции Шарль де Голль сказал: «В политике, увы, приходится предавать либо свою страну, либо своих избирателей. Лично я предпочитаю второе…»

Не случайно речь Беннета, произнесенная уже в статусе премьер-министра Израиля, то и дело прерывалась депутатами «Ликуда» и ультрарелигиозных партий, кричавших ему из зала заседаний Кнессета: «Вор!», «Лжец!» «Предатель!..»

Даже в момент, когда Беннет поблагодарил Нетаньяху и его супругу Сару за годы жизни, отданные служению интересам еврейского государства, в его адрес продолжали кричать: «Лицемер! Ты нанес ему удар в спину!..»

Забегая вперед, отмечу, что компенсацией за политический афронт, устроенный сторонниками Биби, стал телефонный звонок президента США Джо Байдена, который поздравил Беннета и сообщил, что с нетерпением ждет начала совместной работы с новым премьер-министром для дальнейшего укрепления всех без исключения аспектов американо-израильского сотрудничества.

Таким образом, самое парадоксальное правительство за всю политическую историю Государства Израиль было создано с перевесом в один (!!!) голос, утверждено парламентом и приведено к присяге.

И хотя в прессе его часто называют «Правительством перемен», истине, на мой взгляд, более соответствует определение «Кабинет противоречий». Поскольку практически во всем, кроме навязчивой идеи выдавить любой ценой Биби из резиденции на иерусалимской улице Бальфур, у получивших власть лидеров восьми партий нет ничего общего.

Чтобы представить себе реальные возможности, а также потенциал правительства Беннета/Лапида, следует принять во внимание следующие обстоятельства:

- действующий премьер-министр не может принимать решения без согласования со своим «сменщиком» по ротации – главой МИД Яиром Лапидом, который, в свою очередь, должен сменить Беннета через два года. Беннет также не может уволить ни одного министра, какими бы принципиальными ни были причины отставки, кроме представителей своей партии «Ямина»;

- представители правых, центристских и левых партий, входящие в коалицию, имеют различные, а подчас прямо противоположные позиции по важнейшим национальным вопросам;

- ротационный принцип и «поочередный» обмен должностями, ставшие фундаментом нового кабинета министров, с первого же дня будут создавать нездоровую атмосферу и благодатную почву для конфликта интересов;

- присутствие в коалиции арабской партии РААМ изначально делает весьма проблематичными итоги любого голосования в правительстве по вопросам безопасности в Иерусалиме, противостояния ХАМАС, строительства еврейских поселений на Западном берегу…