В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут

В Баку еще один автобусный маршрут переходит на карточную систему. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, с 15 июня маршрут №76 (ст./м. «Нефтчиляр» - ж/д станция Бакиханов) переходит на оплату посредством BakıKart.

В настоящее время услугами системы безналичной оплаты ежедневно пользуются около 780 тысяч пассажиров (42% от общего числа пассажиров).

В соответствии с бизнес-процессом, другие маршрутные линии также будут поэтапно интегрированы в систему безналичной оплаты, отмечается в сообщении.