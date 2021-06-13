В России снова более 13 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 13 721 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба РФ по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также зарегистрирован 371 летальный исход среди пациентов с подтвержденной инфекцией. Полностью выздоровели 8 312 человек.

За весь период пандемии в России зафиксировали 5 222 408 зараженных коронавирусом, 126 801 человек скончался, еще 4 809 647 человек выздоровели.