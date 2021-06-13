Недавно стало известно, что американцы, используя так называемую философию think different, нашли решение, как справиться с дронами на поле боя.

Применение против этих относительно небольших летательных аппаратов конвенционального оружия считается трудным и неэффективным. Дело не только в размере, но и в их способности к высокой маневренности.

Вопрос использования дронов, то есть, беспилотных летательных аппаратов с каждым днем становится все более актуальным. В то же время, противодействие этим боевым устройствам тоже становится проблемой, о которой раньше мало кто задумывался. Как говорится, если есть яд, должно быть и противоядие.

Как показывает опыт Отечественной войны Азербайджана, дроны — это самое важное изобретение для применения на театре военных действий за последние десятилетия. Разведывательные и ударные беспилотники большого размера — лишь часть спектра этого революционного средства ведения боя. Есть еще и маленькие, оснащенные пропеллерами вертикального взлета, дроны, которые могут действовать в виде целых стай или роев по типу пчелиных.

Именно такие аппараты могут быть куда более грозными для противника. Прежде всего, они очень дешевы и их можно производить массово. Из-за их верткости и относительно маленьких габаритов их трудно сбить даже стрелковым оружием.

И потому противодронных решений есть уже несколько. Так фирма Epirus, например, предлагает использовать микроволны, которые воздействуют на навигационные возможности дронов.

А вот фирма DARPA (Defence Advanced Research Project Agency – агентство прогрессивных исследований в области обороны — ред.), известная своими новинками, разработала свой способ борьбы с дронами, который выглядит, как имеющий больший смысл. Именно потому, что он более дешевый и легче встраиваемый в тактику действий на поле боя.

Как пришли к выводу специалисты DARPA, лучшим оружием против «туч» маленьких дронов может быть так называемое «конфетти», - прочный ниточный серпантин многоразового использования, который, будучи выстрелен в воздух на пути движения этих опасных «пчел», повреждает винты БПЛА, лишая дронов скорости. Соответствующее видео испытания нового устройства выложено на Youtube-канале фирмы DARPA. Mobile Force Protection (MFP) Demonstration - YouTube

Козырем этого противовоздушного средства является то, что оно безопасно для посторонних, и может быть использовано даже там, где поблизости театра военных действий находится гражданское население.

Трудно отделаться от впечатления, что где-то это уже было видано. В интернете есть видеозапись поп-концерта, который снимает камера, установленная на дроне. Внезапно, в момент кульминации концерта, со сцены выстреливаются ленты серпантина, которые просто сбивают дрон с маршрута, и он падает, лишившись скорости.

Возможно, инженерам DARPA идея использовать серпантин против дронов после просмотра этого видео.