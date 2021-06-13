Создано секретное оружие против дронов. Безопасное для людей наш обзор
Вопрос использования дронов, то есть, беспилотных летательных аппаратов с каждым днем становится все более актуальным. В то же время, противодействие этим боевым устройствам тоже становится проблемой, о которой раньше мало кто задумывался. Как говорится, если есть яд, должно быть и противоядие.
Применение против этих относительно небольших летательных аппаратов конвенционального оружия считается трудным и неэффективным. Дело не только в размере, но и в их способности к высокой маневренности.
Недавно стало известно, что американцы, используя так называемую философию think different, нашли решение, как справиться с дронами на поле боя.
Как показывает опыт Отечественной войны Азербайджана, дроны — это самое важное изобретение для применения на театре военных действий за последние десятилетия. Разведывательные и ударные беспилотники большого размера — лишь часть спектра этого революционного средства ведения боя. Есть еще и маленькие, оснащенные пропеллерами вертикального взлета, дроны, которые могут действовать в виде целых стай или роев по типу пчелиных.
Именно такие аппараты могут быть куда более грозными для противника. Прежде всего, они очень дешевы и их можно производить массово. Из-за их верткости и относительно маленьких габаритов их трудно сбить даже стрелковым оружием.
И потому противодронных решений есть уже несколько. Так фирма Epirus, например, предлагает использовать микроволны, которые воздействуют на навигационные возможности дронов.
А вот фирма DARPA (Defence Advanced Research Project Agency – агентство прогрессивных исследований в области обороны — ред.), известная своими новинками, разработала свой способ борьбы с дронами, который выглядит, как имеющий больший смысл. Именно потому, что он более дешевый и легче встраиваемый в тактику действий на поле боя.
Как пришли к выводу специалисты DARPA, лучшим оружием против «туч» маленьких дронов может быть так называемое «конфетти», - прочный ниточный серпантин многоразового использования, который, будучи выстрелен в воздух на пути движения этих опасных «пчел», повреждает винты БПЛА, лишая дронов скорости. Соответствующее видео испытания нового устройства выложено на Youtube-канале фирмы DARPA. Mobile Force Protection (MFP) Demonstration - YouTube
Козырем этого противовоздушного средства является то, что оно безопасно для посторонних, и может быть использовано даже там, где поблизости театра военных действий находится гражданское население.
Трудно отделаться от впечатления, что где-то это уже было видано. В интернете есть видеозапись поп-концерта, который снимает камера, установленная на дроне. Внезапно, в момент кульминации концерта, со сцены выстреливаются ленты серпантина, которые просто сбивают дрон с маршрута, и он падает, лишившись скорости.
Возможно, инженерам DARPA идея использовать серпантин против дронов после просмотра этого видео.
Так или иначе, как видно, технологии часто приходят из случайных происшествий, подавая неожиданный импульс для их развития.
Кроме этого, среди прорывных изобретений DARPA - система взаимной навигации группы беспилотников Gremlins, которая может эффективно взаимодействовать в связке с бомбардировщиками. Именно в ней предусмотрена функция заправки беспилотником в воздухе самолетов разных типов, о чем уже сообщал haqqin.az.