Елизавета II назвала причины отказа от престола

Королева Великобритании Елизавета II назвала две причины, по которым она могла бы отказаться от престола. Об этом сообщил биограф Мэтью Деннисон, его слова передает Daily Star.

Исследователь отметил, что королева обсудила возможность отказа от королевских полномочий со своей кузиной Маргарет Роудс. По его словам, Елизавета II заявила в письме родственнице, что оставит престол только в случае инсульта или болезни Альцгеймера.

Деннисон также заявил об уверенности в том, что королева будет исполнять свои полномочия всю жизнь. Другие эксперты разделяют его позицию. Королевский историк Хьюго Викерс подчеркнул, что у Елизаветы II отличное здоровье, и понадеялся, что она останется на британском престоле как можно дольше.