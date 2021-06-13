Эмин Амруллаев на «Последнем звонке» в селе Тапгарагоюнлу

Министр образования Эмин Амруллаев принял участие в «Последнем звонке» в средней школе села Тапгарагоюнлу Геранбойского района. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобразования, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти района Магеррам Гулиев, учителя и ученики школы.

«Последний звонок» начался с государственного гимна. Выступивший затем министр образования поздравил выпускников с успешным окончанием 11-го класса и пожелал им новых достижений. Э.Амруллаев напомнил, что 2020 год стал годом, прописанным золотыми буквами в истории Азербайджана, и «Последний звонок» этого учебного года звучит для выпускников с радостью победы.