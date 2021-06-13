Эмин Амруллаев на «Последнем звонке» в селе Тапгарагоюнлу
Министр образования Эмин Амруллаев принял участие в «Последнем звонке» в средней школе села Тапгарагоюнлу Геранбойского района. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобразования, в мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти района Магеррам Гулиев, учителя и ученики школы.
«Последний звонок» начался с государственного гимна. Выступивший затем министр образования поздравил выпускников с успешным окончанием 11-го класса и пожелал им новых достижений. Э.Амруллаев напомнил, что 2020 год стал годом, прописанным золотыми буквами в истории Азербайджана, и «Последний звонок» этого учебного года звучит для выпускников с радостью победы.
Министр образования отметил, что средняя школа села Тапгарагоюнлу Геранбойского района во время 44-дневной Отечественной войны несколько раз была обстреляна снарядами, но школа не прекращала работать и выпустила успешных выпускников. Это также является показателем доверия со стороны народа к государству и главе государства.
Далее выпускников поздравил глава Исполнительной власти Геранбойского района Магеррам Гулиев.
После мероприятия министр пообщался с выпускниками. Затем он ознакомился с условиями, созданными в школе. Было отмечено, что общеобразовательная школа села Тапгарагоюнлу с 1993 года носит имя Национального героя Азербайджана, выпускника школы, шехида Ниязи Асланова. Школа была полностью сожжена во время первой Карабахской войны. В 1998 году было построено 16-комнатное здание школы, а в 2011 году сдано в эксплуатацию новое здание школы на 450 ученических мест, отвечающее современным стандартам. В настоящее время в школе обучаются 299 учеников.