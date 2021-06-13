К «Марафону занятости» присоединились 54 работодателя

« Марафон занятости » , начатый с целью поощрения работодателей к более активному участию в обеспечении занятости членов семей шехидов и получивших ранение в Отечественной войне ветеранов, был встречен с большим интересом , сообщили haqqin . az в пресс-службе Минтруда.

К марафону, проводимому под девизом «Давайте вместе поддержим занятость наших героев!», уже присоединились 54 работодателя. Работодатели, которые работают в Баку и регионах, включили в соответствующую электронную платформу 76 вакансий, охватывающих различные профессиональные сферы. Эти вакансии будут использованы для обеспечения рабочими местами членов семей шехидов, ветеранов, раненных на войне.

Напоминаем, работодатели, желающие трудоустроить членов семей шехидов Отечественной войны и ветеранов, получивших ранения, для информирования об имеющихся или вновь созданных для этой цели вакансиях могут подать заявку, перейдя по ссылке dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.

Давайте вместе поддержим занятость наших героев!