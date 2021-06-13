Операция полиции: уничтожено свыше 6 тонн конопли

Сотрудники полиции и Государственной пограничной службы провели комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, в результате которых были обнаружены дикорастущие наркосодержащие растения, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Газахского РОП и ГПС, на территории села Даш Салахлы было уничтожено 6 997 кустов дикорастущей конопли общим весом около 2 т 500 кг.

Кроме того, сотрудники Ярдымлинского РОП на территории села Арвана обнаружили и уничтожили 10 247 кустов конопли общим весом более 1 т 500 кг.

Также в результате проведенных сотрудниками Геранбойского РОП оперативно-розыскных мероприятий на территории села Эйвазлы было обнаружено и уничтожено 3 170 кустов конопли общим весом более 2 т 100 кг.