Ильхам и Мехрибан Алиевы в Физули

14 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район.

Как сообщает АзерТАдж, глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проделанной в аэропорту работе.

Также 14 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ по строительству трассы Ахмедбейли-Физули-Шуша и «Дороги Победы».

Глава государства был проинформирован о ходе строительных работ на автомобильных дорогах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой подстанции «Физули».

Глава государства был проинформирован о работе, проведенной на 100/35/10-киловольтной подстанции.