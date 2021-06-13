Ильхам и Мехрибан Алиевы в Физули
14 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту.
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проделанной в аэропорту работе.
Также 14 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ по строительству трассы Ахмедбейли-Физули-Шуша и «Дороги Победы».
Глава государства был проинформирован о ходе строительных работ на автомобильных дорогах.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой подстанции «Физули».
Глава государства был проинформирован о работе, проведенной на 100/35/10-киловольтной подстанции.