Скандальный разговор между мэром Эчмиадзина Дианой Гаспарян и министром территориального управления и инфраструктур Армении Суреном Папикяном скорее всего состоялся поздно ночью 7 июня - после митинга команды Пашиняна в Эчмиадзине, сообщает «Спутник Армения».

Накануне в сеть попали голосовые сообщения, которыми Гаспарян обменивалась с Папикяном. По записи очевидно, что Папикян успокаивает Гаспарян: "Диан джан, пожалуйста, успокойся, подожди, ничего не пиши (предположительно, речь идет об отставке)".

В ответ явно расстроенная Гаспарян говорит, что после поражения в войне она "в сто раз больше поддерживала Пашиняна", но сейчас "ему надо отдохнуть".

"Я понимаю, что он должен уйти ради государства. Пусть выберут из команды другого человека, чтобы обстановка разрядилась. Пусть выберут тебя, у тебя самый высокий рейтинг. Так невозможно уже. Ему крышу снесло, его психика не выдерживает, пусть пойдет отдохнет", - говорит Гаспарян.

Папикян отвечает, что утром состояние Пашиняна "стабилизируется", тогда он с ним поговорит.

"Мы все ждем, чтобы утром поговорить с ним. А пока, пожалуйста, исполни мою просьбу, не пиши ничего", — говорит Папикян.

Согласно информации телеграм-канала Mediaport, разговор между чиновниками состоялся поздно ночью 7 июня - после митинга команды Пашиняна в Эчмиадзине. Канал пишет, что вечером того же дня Пашинян в состоянии алкогольного опьянения позвонил Гаспарян и оскорбил ее за то, что на митинге было относительно мало людей. Источник утверждает, что и.о. премьера в нецензурной форме оскорбил родителей Гаспарян, пригрозил "навести порядок в его окружении" после выборов и начать с Эчмиадзина. Гаспарян после этого якобы решила подать в отставку и связалась с Папикяном.