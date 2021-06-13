15 июня и в воскресенье общественный транспорт будет работать

Несмотря на то, что 15 июня - День национального спасения является нерабочим днем, а 20 июня воскресенье, пассажирские перевозки в Баку будут осуществляться в обычном режиме. Об этом haqqin.az сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Согласно информации, в соответствии с постановлением Кабинета Министров «О дополнительных мерах, связанных с особым карантинным режимом», с 00:00 19 июня до 06:00 20 июня, а также с 00:00 26 июня до 06:00 28 июня перевозки пассажиров по регулярным маршрутным линиям будут приостановлены.