Привитым европейцам разрешили путешествовать

Совет Евросоюза утвердил предложение Европейской комиссии о поездках в пределах объединения для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета.

«Это обновление отвечает меняющейся эпидемиологической ситуации, текущим кампаниям вакцинации и принятию цифрового сертификата ЕС», — говорится в заявлении.

Ранее представители 27 стран ЕС согласились модифицировать предложение Еврокомиссии о том, что в течение 14 дней после полной вакцинации гражданам разрешается свободно передвигаться между европейскими странами. Дополнительные правила о путешествиях устанавливать в зависимости от того, какой уровень эпидемиологической опасности наблюдается в той или иной стране.

9 июня Европарламент одобрил введение «вакцинного паспорта» — цифрового сертификата, который подтверждает вакцинацию от коронавируса. В пакет входит несколько документов, за каждый из них проголосовало абсолютное большинство депутатов. Теперь решение должно пройти процедуру технического оформления.