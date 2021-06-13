Путин прокомментировал учения НАТО и США у границ России

Президент России Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения НАТО и США проходят в непосредственной близости от российских границ, задав вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое, передает РИА Новости.

"Когда его спросили о недавних передвижениях войск России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин сказал, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории. Он сказал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, как он отметил, находится вблизи российской границы", - информирует телеканал.

"Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?" - заявил Путин, слова которого даны в обратном переводе с английского.