Шахрияр Мамедъяров выиграл турнир в Бухаресте, а Теймур Раджабов сыграл с Ароняном

В столице Румынии Бухаресте завершается турнир по классическим шахматам из серии Grand Chess Tour.

Шахрияр Мамедъяров, который перед последним, 9-м туром имел преимущество в одно очко над ближайшими преследователями, добился быстрой ничьи в партии с французом Максимом Вашье-Лягравом и стал победителем турнира. На его счету 6 очков.

Теймур Раджабов сыграл сегодня вничью с Левоном Ароняном и завершил соревнование с 4,5 очка. Место, которое займет Раджабов, определится после завершения всех партий последнего тура.

Напомним, призовой фонд соревнования в Бухаресте – 325 тысяч долларов. Победив на турнире, Шахрияр заработал 90 тысяч долларов и 13 очков в общий зачет.

Grand Chess Tour состоит из пяти турниров. Три следующих соревнования будут по рапиду и блицу – в Париже (16-23 июня), Загребе (5-12 июля) и Сент-Луисе (9-16 августа). А последний турнир, который также пройдет в Сент-Луисе с 16 по 28 августа, - по классическим шахматам.

В турнирах по рапиду и блицу призовой фонд будет равен 150 тысячам. Кроме того, еще 175 тысяч долларов поделят в качестве призовых между тремя лучшими шахматистами по итогам общего зачета Grand Chess Tour.