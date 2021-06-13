Два боевых корабля НАТО вошли в Черное море

Два боевых корабля НАТО вошли сегодня в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной при Минобороны РФ.

Как передает РИА Новости, речь идет о британском эсминце с управляемым ракетным оборудованием «Дефендер» и фрегате «Эвертон» ВМС Нидерландов. За ними следит командование Черноморского флота.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет вынужден принять меры в ответ на усиление оборонного потенциала РФ, чтобы «сдерживать российскую агрессию».

В свою очередь, американский генерал Кристофер Норри назвал Черное море ключевой акваторией для Штатов. Он пояснил, что безопасность восточного фланга НАТО зависит от способности Штатов «сдерживать потенциальных противников» в этом регионе.