Путин: в России ничего не рухнет, когда сменится президент

Ничего не рухнет в России в одночасье, когда в стране сменится президент. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован в понедельник на сайте Кремля, передает ТАСС.

"Сейчас ситуация другая (по сравнению с 2000 годом). Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть? Мы боролись с международным терроризмом - слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", - сказал Путин.

Президент России, отвечая на вопрос о преемниках, заявил, что готов будет поддержать того, кто предан стране, независимо от отношения к нему лично.