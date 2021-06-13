Евро-2020: Баку бросает вызов Питеру и Лондону продано 25 тысяч билетов
На Евро-2020 состоялось уже семь матчей. Они прошли в семи разных городах, в том числе и в Баку.
С учетом пандемийных ограничений интересно проанализировать посещаемость игр. Взглянув на итоговые протоколы встреч, опубликованные УЕФА, видим, что меньше всего зрителей было на субботнем матче Уэльс – Швейцария (1:1), состоявшемся на Бакинском Олимпийском стадионе. Игру посетили 8 782 болельщика.
Однако низкая посещаемость встречи между валлийцами и швейцарцами вполне объяснима. Дело в том, что из семи состоявшихся матчей лишь в двух на поле не было хозяев. Помимо матча Уэльс – Швейцария, это также встреча Австрия – Северная Македония (3:1), состоявшаяся в Бухаресте. Эту игру посетили примерно столько же болельщиков – 9 082.
В пяти остальных матчах – в Риме, Копенгагене, Санкт-Петербурге, Лондоне и Амстердаме – зрительская активность связана именно с тем, что одним из соперников была местная национальная сборная.
Лидером по посещаемости на данный момент является Санкт-Петербург. На игре Россия – Бельгия (0:3) побывали 26 264 зрителя. Питерская арена, как и стадион в Баку, готова принять 50 процентов от общей вместимости. По информации УЕФА, это примерно 30 500 болельщиков. Бакинский Олимпийский стадион может принять 31 тысячу фанатов. Это второй показатель после будапештской «Пушкаш Арены». Венгры пообещали заполнить стадион на все 100 процентов, а это – 61 тысяча.
После Будапешта Баку вполне может занять 2-е место по посещаемости. В предстоящих двух матчах на нашем Олимпийском стадионе будет играть сборная Турции. Интерес к играм турецкой команды с Уэльсом (16 июня) и Швейцарией (20 июня) гораздо выше, чем к первому матчу. Ожидается приезд большой армии турецких фанатов, да и азербайджанские болельщики с удовольствием поддержат сборную братской страны. По информации, полученной из АФФА, на матч Турция – Уэльс уже продано 25 тысяч билетов. Впереди еще два дня, а это означает, что есть все шансы опередить Питер.
Из остальных городов конкуренцию может составить только Лондон. В первых двух матчах группового этапа легендарный «Уэмбли» может принять не больше 22 500 зрителей, однако ожидается, что на следующие игры лимит может быть увеличен. Всего в Лондоне состоятся восемь матчей Евро-2020. На первой игре, в которой встречались Англия и Хорватия, на стадион пришли 18 497 болельщиков.