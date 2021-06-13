На Евро-2020 состоялось уже семь матчей. Они прошли в семи разных городах, в том числе и в Баку.

С учетом пандемийных ограничений интересно проанализировать посещаемость игр. Взглянув на итоговые протоколы встреч, опубликованные УЕФА, видим, что меньше всего зрителей было на субботнем матче Уэльс – Швейцария (1:1), состоявшемся на Бакинском Олимпийском стадионе. Игру посетили 8 782 болельщика.

Однако низкая посещаемость встречи между валлийцами и швейцарцами вполне объяснима. Дело в том, что из семи состоявшихся матчей лишь в двух на поле не было хозяев. Помимо матча Уэльс – Швейцария, это также встреча Австрия – Северная Македония (3:1), состоявшаяся в Бухаресте. Эту игру посетили примерно столько же болельщиков – 9 082.

В пяти остальных матчах – в Риме, Копенгагене, Санкт-Петербурге, Лондоне и Амстердаме – зрительская активность связана именно с тем, что одним из соперников была местная национальная сборная.

Лидером по посещаемости на данный момент является Санкт-Петербург. На игре Россия – Бельгия (0:3) побывали 26 264 зрителя. Питерская арена, как и стадион в Баку, готова принять 50 процентов от общей вместимости. По информации УЕФА, это примерно 30 500 болельщиков. Бакинский Олимпийский стадион может принять 31 тысячу фанатов. Это второй показатель после будапештской «Пушкаш Арены». Венгры пообещали заполнить стадион на все 100 процентов, а это – 61 тысяча.