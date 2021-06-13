Президент Замбии потерял сознание на параде

Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание на военном параде в столице страны Лусаке. Как передает РИА Новости, об этом сообщает местное издание Zambia Watchdog со ссылкой на офис главы государства.

В воскресенье в стране отмечался день вооруженных сил страны. "Присутствовавший на мероприятии президент Эдгар Лунгу почувствовал внезапное головокружение… Он сразу пришел в себя и на правительственном автомобиле вернулся в свою резиденцию.

Президент заверяет граждан и международное сообщество, что он чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства", - говорится в заявлении.