Публикации haqqin.az о драматической истории молдаванина, гражданина Великобритании, известного бизнесмена Альмари Ваэля Сулеймана (Almaree Wael Sulaiman), который нашел 7-летнюю дочь в Баку в квартире депутата Милли Меджлиса Рамина Гасанова, нашли отклик и в государственных ведомствах Азербайджана. Напомним, что мать девочки вышла замуж за азербайджанского депутата и переехала из Кишинева в Баку. Депутат и его супруга препятствовали встрече девочки с отцом.

Альмари Ваэль Сулейман был вынужден обратиться в соответствующие структуры и судебные органы Азербайджана, чтобы добиться встречи с дочерью, которую нелегально перевезли в Баку.

Министерство юстиции Азербайджана направило в редакцию haqqin.az письмо, проливающее свет на исход этой нашумевшей истории, вызвавшей общественный резонанс.

В своем письме Минюст, ссылаясь на защиту конфиденциальной информации, составляющей семейную тайну и защиту прав сторон, сообщает, что 25 мая 2021 года Насиминский районный суд рассмотрел ходатайство гражданина Великобритании Альмари Ваэля Сулеймана об обеспечении его права на общение с несовершеннолетним ребенком. Суд принял решение, что отец имеет право каждое воскресенье видеться со своей дочерью М. (2014 г.р.). Своим решением суд обеспечил А.В.Сулеймана правом на свидание с дочерью до окончательного определения родительских прав.

Как сообщает Минюст, в результате осуществленных Насиминским районным исполнительным управлением исполнительных мероприятий 13 июня 2021 года Альмари Ваэль Сулейман пообщался с дочерью в присутствии матери Хасан (Лунгу) Николаи Екатерины, и обе стороны остались довольны результатом исполнения судебного решения.