Бакинских водителей предупредили по поводу футбола

Бакинское транспортное агентство и Главное управление дорожной полиции Баку выступили с совместным заявлением, в которых выразили благодарность участникам движения за проявленное понимание и поддержку.

Уже почти две недели Баку на высоком уровне принимает престижные международные соревнования по различным видам спорта. 4-6 июня состоялся Гран-при Азербайджана по Формуле-1. 12 июня впервые в истории в Азербайджане состоялся первый матч финального этапа чемпионата Европы по футболу.

«Наши граждане, следуя установленным правилам и рекомендациям, безоговорочно поддержали проведение игр, особенно транспортных мероприятий, на высоком уровне», - говорится в сообщении.

В БТА и бакинском ГАИ выразили надежду на то, что участники движения проявят то же понимание во время игр чемпионата Европы по футболу Евро-2020, которые пройдут в Баку 16, 20 июня и 3 июля.

«В частности, в связи с игрой сборных Турции и Уэльса 16 июня, мы просим участников движения следовать установленным правилам и рекомендациям. Учитывая большой интерес к игре представителей братских стран и то, что в этот день в городе пройдут мероприятия высокого уровня, приглашаем участников движения строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять солидарность на дорогах.

Пожалуйста, не используйте личный транспорт, если в этом нет серьезной необходимости. Это важно для беспрепятственного движения транспортных средств по дорогам, особенно автобусов по регулярным и экспресс-линиям, во избежание образования ненужных пробок. Также не парковать автомобили в местах, где запрещена стоянка, в том числе на территории автобусных остановок и автобусных полос. Автомобили, создающие препятствия для комфортного и бесперебойного движения, будут эвакуированы в установленном законом порядке», - говорится в заявлении.

В сообщении говорится, что перевозка болельщиков с билетами будет осуществляться по экспресс-маршрутам в соответствии с существующим планом перевозок. (Подробности по ссылке https://bna.az/az/news/1337).