Нетаньяху передал власть новому премьеру за 25 минут

Всего 25 минут продолжалась рабочая встреча Биньямина Нетаньяху с Нафтали Беннетом, на которой бывший премьер передал полномочия новому главе израильского правительства.

Vesty.co.il пишет, что встреча, начавшаяся в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме в 14:00 понедельника, 14 июня, проходила за закрытыми дверями. Нетаньяху и Беннет побеседовали один на один, без посторонних.

Экс-премьер, проработавший на посту 12 лет, решил не проводить официальную церемонию передачи власти и сразу после встречи с Беннетом направился на совещание лидеров праворелигиозного блока.