В НАТО не стали говорить о сроках вступления Грузии и Украины в альянс

На саммите НАТО не будут объявлены даты возможных сроков вступления в Альянс Украины и Грузии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

"Мы подтвердим решение саммита в Бухаресте (апрель 2008 года) в отношении Грузии и Украины, что дверь НАТО остается открыта, и Россия не имеет влияния на этот процесс. Мы ничего не говорили о сроках вступления тогда и не будем говорить теперь", - сказал Столтенберг, выступая в Германском фонде Маршалла на онлайн-дискуссии в преддверии саммита Североатлантического альянса.

Отметим, что на саммит НАТО, который проходит в Брюсселе, не пригласили ни Украину, ни Грузию. Столтенберг ранее заявлял, что переговоры пройдут без участия стран-партнеров, поскольку встреча будет непродолжительной.