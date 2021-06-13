Кочарян представляет, кто может стать его преемником

Экс-президент Армении Роберт Кочарян уже представляет, кто может стать его преемником. Об этом Кочарян, претендующий на должность премьер-министра, заявил на встрече с избирателями в городе Мецамор.

"Не хочу называть имен, но придет время, и мы примем окончательное решение", – цитирует его Sputnik Армения.

Кочарян отметил, что АРФД Дашнакцутюн всегда поддерживала его, но сам он никогда не занимался партийной деятельностью. Тем не менее в политическом поле должна произойти смена поколений, добавил он, заявив, что подумает об этом.