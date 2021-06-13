Умер глава "самой большой семьи в мире"

В индийском штате Мизорам умер 76-летний Зиона Чана, известный как глава самой большой семьи в мире. Как сообщил в Twitter главный министр Мизорама Зорамтханга, у Чана было 38 жен, 89 детей и 36 внуков.

"С тяжелым сердцем попрощался с господином, который возглавляет крупнейшую в мире семью, где 38 жен и 89 детей. Деревня в районе Бактаунг Тлангнуам стала основной туристической достопримечательностью штата Мизорам благодаря семье", - написал чиновник.

СМИ пишут, что отец-рекордсмен болел диабетом и страдал от гипертонии.

Известно, что семья Зиона живет вместе в четырехэтажном доме, который местные называют Chuuar Than Run, что в переводе - Дом нового поколения. В нем есть 100 комнат. Это поместье - главная туристическая достопримечательность штата.