25 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 119 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались два человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 335 196 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 328 699 человек благополучно прошли лечение, 4 955 пациентов клиник скончались. Лечение 1 542 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в стране проведено 3 627 573 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5 074 - за минувшие сутки.