Евро-2020 стартовал и для шотландского Глазго. Сегодня на местном стадионе «Хэмпден Парк» состоялся матч 1-го тура в группе «D» между Шотландией и Чехией.

Хозяева, несмотря на многочисленные атаки, так и не смогли поразить ворота блестяще сыгравшего чешского голкипера Томаша Вацлика. А чехи забили свои два гола и победили со счетом 2:0. Оба гола забил футболист леверкузенского «Байера» Патрик Шик. Он отличился на 42-й и 52-й минутах. Причем второй гол был забит после дальнего удара. Шик воспользовался тем, что шотландский голкипер вышел далеко из ворот.