Евро-2020: Чехия обыграла Шотландию и вышла в лидеры ВИДЕО
Евро-2020 стартовал и для шотландского Глазго. Сегодня на местном стадионе «Хэмпден Парк» состоялся матч 1-го тура в группе «D» между Шотландией и Чехией.
Хозяева, несмотря на многочисленные атаки, так и не смогли поразить ворота блестяще сыгравшего чешского голкипера Томаша Вацлика. А чехи забили свои два гола и победили со счетом 2:0. Оба гола забил футболист леверкузенского «Байера» Патрик Шик. Он отличился на 42-й и 52-й минутах. Причем второй гол был забит после дальнего удара. Шик воспользовался тем, что шотландский голкипер вышел далеко из ворот.
Напомним, в этой же группе вчера Англия обыграла Хорватию – 1:0.
У чехов и англичан по 3 очка, но благодаря лучшей разнице мячей Чехия на 1-м месте.
Матчи 2-го тура состоятся 18 июня: 20:00 – Хорватия – Чехия, 23:00 – Англия – Шотландия.