Илон Маск продает свой последний дом

«Коммерсант» пишет, что продажей этого дома предприниматель формально выполнит свое обещание, данное чуть больше года назад, когда он объявил, что продаст всю свою недвижимость и значительную часть другого имущества.

Основатель Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что решил продать последний из принадлежащих ему домов — большой дом в районе залива Сан-Франциско.

«Решил продать свой последний оставшийся у меня дом. Нужно, чтобы его купила какая-нибудь большая семья, которая будет в нем жить. Это особенное место», — написал он.

Обещание Маск дал в ответ на критику по поводу своего значительного состояния. Сообщение о продаже последнего дома появилось спустя неделю после публикации данных расследования ProPublica о том, что 25 богатейших американцев, и Илон Маск в их числе, платили значительно меньший налог на прибыль, чем должны были по общим правилам.

С продажей последнего дома у бизнесмена не остается в собственности жилой недвижимости. Сам он с прошлого года живет в Техасе, где арендует дом у контролируемой им компании SpaceX за $50 тыс.