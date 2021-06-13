На автозаправочной станции в одном из районов российского города Новосибирск произошел пожар, в результате которого взорвались несколько емкостей с топливом. До 30 человек пострадали в результате пожара. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Представитель компании "Еврогаз", которой принадлежит АЗС, сообщил агентству, что пожар начался во время заправки автомобиля газом. Согласно этим данным, произошло от четырех до пяти взрывов, при этом огонь распространился на территории больше тысячи квадратных метров.

Источник уточнил, что у большинства пострадавших ожоги. Семь из них находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести либо имеют легкие повреждения.