Ученые рассказали об эффекте домино, который приведет к катастрофе

Потепление климата Земли на два градуса может привести к эффекту домино и изменит жизнь почти половины жителей планеты. К таким выводам пришли немецкие и шведские ученые в результате недавнего исследования, результаты которого опубликованы в журнале Earth System Dynamics.

"Мы предоставляем анализ риска, а не прогноз, но наши результаты все равно вызывают опасения", — подчеркнула соавтор публикации Рикарда Винкельманн.

Авторы работы с помощью компьютера воссоздали три миллиона сценариев развития климата на Земле, из которых около 30% привели к возникновению эффекта домино — безвозвратному изменению природных условий. Отмечается, что для этого будет достаточно потепления средней температуры на планете на два градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Ключевыми моментами в этом процессе будут таяние ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии: они приведут к остыванию теплых течений в Атлантике, что вызовет снижение количества осадков в тропическом поясе, в результате чего леса Амазонии станут саванной. Ученые предупредили, что такие изменения повлияют на жизнь 40% населения Земли, прежде всего в прибрежных районах.

Чтобы избежать негативных последствий, авторы исследования призвали сокращать выбросы парниковых газов.