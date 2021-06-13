Телефонные переговоры Джейхуна Байрамова и госминистра Британии

Управление пресс-службы МИД Азербайджана сообщает, что стороны обменялись мнениями по вопросам в связи с реализацией Трехстороннего заявления.

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейскому соседству и вопросам Америки Венди Мортон сегодня состоялся телефонный разговор.

Венди Мортон выразила удовлетворение передачей Азербайджаном 15 задержанных армян в обмен на представление Арменией карт минных полей в Агдамском районе. Британский министр позитивно оценила данный шаг с точки зрения снижения напряженности между сторонами и укрепления доверия. Венди Мортон выразила сожаление и соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов и гражданского лица в результате подрыва на мине.

Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность Соединенному Королевству за поддержку процесса разминирования в освобожденных районах Азербайджана через Программу развития ООН и за сотрудничество с Агентством Азербайджана по разминированию.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, с удовлетворением отметив подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и BP.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.