Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в ходе поездки в Физулинский район побывали на водохранилище Ашагы Кёнделянчай.

Глава государства был проинформирован о технических показателях водохранилища, передает АзерТАдж.

Президент Ильхам Алиев сказал: «Это водохранилище Кёнделянчай. Много лет оно находилось в руках врага. Много лет мы были лишены воды с этого водохранилища. После Второй Карабахской войны это водохранилище уже в наших руках и будет служить интересам азербайджанского народа.

Это водохранилище было построено в начале 1980-х годов по указанию и инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Основной целью этого водохранилища было развитие сельского хозяйства в Физулинском районе, тысячи гектаров земли орошались этим водохранилищем. После Отечественной войны мы взяли под контроль и Суговушанское водохранилище, и водохранилище Кёнделянчай. Уже даны соответствующие указания по дальнейшей эксплуатации этих водохранилищ».