Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 20:11

Об американской внешней политике порой лучше, чем аналитические выкладки, говорят карикатуры. О предстоящем саммите Джо Байдена и Владимира Путина написаны уже десятки статей, но в наиболее доступной форме отношения между двумя президентами иллюстрируют вашингтонские карикатуристы. Байден засунул голову в пасть огромного медведя, на котором написано Russia, а стоящий рядом с ним помощник (с лицом советника по национальной безопасности Джейка Салливана) предупреждает босса: «Это может быть истолковано как признак слабости». На другом рисунке Байден с длинным рулоном записей читает Путину наставления, как вести себя дома и за рубежом, а тот отвернулся от него, в его руках фото Трампа: «Как же я соскучился по тебе, милый Дональд!»

Байден только что побывал в Великобритании и поучаствовал в саммите G7, но тема предстоящей встречи с Путиным зримо или незримо фигурировала во всех дебатах «Семерки». Президент коснулся ее сразу после прибытия в туманный Альбион. Выступая перед американскими военнослужащими на расквартированной там базе, он заявил: «Я хочу, чтобы он (Путин) понял, что я хочу ему сказать». И эта незамысловатая фраза вызвала бурные овации присутствовавших военных. Они восприняли ее, как намерение поговорить с Путиным жестко и без обиняков. Как сообщает корреспондент телеканала NBC, который взял интервью у Путина накануне саммита, подход Байдена в корне отличается от стремления к "дружеским отношениям», о которых заявлял после первой встречи с Путиным в Хельсинки в 2018 году бывший президент США Дональд Трамп. Тогда тот, доверяя уверениям своего собеседника, поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года. По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти. Формально нынешний американский лидер согласен с тем, что отношения между двумя странами находятся на самой низшей точке за многие годы. И цель саммита с Путиным, несмотря на негатив и отсутствие, как говорят в Америке, «личной химии» в отношениях – достичь определенных точек взаимодействия, большей стабильности и предсказуемости в отношениях.

Бывший посол США в России Майкл Макфолл, который присутствовал на первой встрече Байдена, тогда вице-президента с с премьер-министром Путиным в 2011 году, говорит, что нынешний американский президент как никакой из его предшественников настроен скептически по отношению к российскому лидеру, потому что знает его лучше других. И поэтому Байден допускает, что, возможно, саммит не будет успешен. Когда его спросили: «Почему», он ответил: «Потому что это Владимир Путин». Один из наиболее компетентных экспертов по России Мэтью Рожански, политолог, директор института Кеннана в Вашингтоне в своей статье, опубликованной во влиятельном издании Politico, дает Байдену наставления. Рожански поддержал проведение саммита, поскольку, когда идет речь о чрезвычайно важных для мира отношениях между США и Россией, «жесткость не означает отказа от разговора». Эта жесткость, считает он, должна проявляться в трех плоскостях: надо говорить жестко, но эта жесткость должна быть продуманной и долгосрочной.

В первую очередь речь идет о том, что Байден должен определить «красные линии» для России и, если она продолжит свое «неподобающее поведение» (речь идет, например, о предполагаемом вмешательстве в американские выборы и кибероперациях против американских объектов), то реакция США не заставит себя ждать. Рожански напоминает, что бывший президент Барак Обама неоднократно предупреждал сирийского лидера Башара Асада о том, что тот перейдет «красную линию» в случае, если попытается использовать против своих врагов химическое оружие. Но когда Асад эту линию перешел, возмездия со стороны США не произошло. И вот тут-то в США и раздаются многочисленные голоса тех, кто опасается, что миссия Байдена будет провалена. «Эта встреча (в Женеве) не должна была состояться», - пишет на страницах Fox News бывший губернатор штата Вирджиния и бывший посол США в ОБСЕ Джим Гилмор. По его мнению, «саммит только добавит Путину престижа, Байден поднесет российскому лидеру дипломатические подарки и повысит его влияние в мире».

Гилмор убежден, что на пути поисков «стабильности и предсказуемости» Байден начисто лишен какой бы то ни было стратегии, он лишь дает, ничего не получая в обмен и, таким образом, «подрывает доверие у союзников США во всем мире, которые устали от диктатуры». Еще дальше идет колумнист Bloomberg, который считает, что отношения между Байденом и Путиным таковы, что «личный контакт только сделает их хуже». Многие политики и политологи в Вашингтоне опасаются, что в разговоре с Байденом Путин окажется более умелым и опытным переговорщиком. Газета Wall Street Journal опубликовала статью сенатора Роба Портмана. Он совершил большую поездку по странам Восточной Европы, где встречался с лидерами Украины, Литвы и Грузии и дает американскому президенту советы о том, что надо сделать, чтобы помочь бывшим советским республикам преодолеть агрессивную политику Москвы.