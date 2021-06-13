Байден играет в шашки, а Путин в шахматы? Или оба в покер? главная тема
Об американской внешней политике порой лучше, чем аналитические выкладки, говорят карикатуры. О предстоящем саммите Джо Байдена и Владимира Путина написаны уже десятки статей, но в наиболее доступной форме отношения между двумя президентами иллюстрируют вашингтонские карикатуристы. Байден засунул голову в пасть огромного медведя, на котором написано Russia, а стоящий рядом с ним помощник (с лицом советника по национальной безопасности Джейка Салливана) предупреждает босса: «Это может быть истолковано как признак слабости». На другом рисунке Байден с длинным рулоном записей читает Путину наставления, как вести себя дома и за рубежом, а тот отвернулся от него, в его руках фото Трампа: «Как же я соскучился по тебе, милый Дональд!»
Байден только что побывал в Великобритании и поучаствовал в саммите G7, но тема предстоящей встречи с Путиным зримо или незримо фигурировала во всех дебатах «Семерки». Президент коснулся ее сразу после прибытия в туманный Альбион. Выступая перед американскими военнослужащими на расквартированной там базе, он заявил: «Я хочу, чтобы он (Путин) понял, что я хочу ему сказать». И эта незамысловатая фраза вызвала бурные овации присутствовавших военных. Они восприняли ее, как намерение поговорить с Путиным жестко и без обиняков.
Как сообщает корреспондент телеканала NBC, который взял интервью у Путина накануне саммита, подход Байдена в корне отличается от стремления к "дружеским отношениям», о которых заявлял после первой встречи с Путиным в Хельсинки в 2018 году бывший президент США Дональд Трамп. Тогда тот, доверяя уверениям своего собеседника, поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года. По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти.
Формально нынешний американский лидер согласен с тем, что отношения между двумя странами находятся на самой низшей точке за многие годы. И цель саммита с Путиным, несмотря на негатив и отсутствие, как говорят в Америке, «личной химии» в отношениях – достичь определенных точек взаимодействия, большей стабильности и предсказуемости в отношениях.
Бывший посол США в России Майкл Макфолл, который присутствовал на первой встрече Байдена, тогда вице-президента с с премьер-министром Путиным в 2011 году, говорит, что нынешний американский президент как никакой из его предшественников настроен скептически по отношению к российскому лидеру, потому что знает его лучше других. И поэтому Байден допускает, что, возможно, саммит не будет успешен. Когда его спросили: «Почему», он ответил: «Потому что это Владимир Путин».
Один из наиболее компетентных экспертов по России Мэтью Рожански, политолог, директор института Кеннана в Вашингтоне в своей статье, опубликованной во влиятельном издании Politico, дает Байдену наставления. Рожански поддержал проведение саммита, поскольку, когда идет речь о чрезвычайно важных для мира отношениях между США и Россией, «жесткость не означает отказа от разговора». Эта жесткость, считает он, должна проявляться в трех плоскостях: надо говорить жестко, но эта жесткость должна быть продуманной и долгосрочной.
В первую очередь речь идет о том, что Байден должен определить «красные линии» для России и, если она продолжит свое «неподобающее поведение» (речь идет, например, о предполагаемом вмешательстве в американские выборы и кибероперациях против американских объектов), то реакция США не заставит себя ждать. Рожански напоминает, что бывший президент Барак Обама неоднократно предупреждал сирийского лидера Башара Асада о том, что тот перейдет «красную линию» в случае, если попытается использовать против своих врагов химическое оружие. Но когда Асад эту линию перешел, возмездия со стороны США не произошло.
И вот тут-то в США и раздаются многочисленные голоса тех, кто опасается, что миссия Байдена будет провалена. «Эта встреча (в Женеве) не должна была состояться», - пишет на страницах Fox News бывший губернатор штата Вирджиния и бывший посол США в ОБСЕ Джим Гилмор. По его мнению, «саммит только добавит Путину престижа, Байден поднесет российскому лидеру дипломатические подарки и повысит его влияние в мире».
Гилмор убежден, что на пути поисков «стабильности и предсказуемости» Байден начисто лишен какой бы то ни было стратегии, он лишь дает, ничего не получая в обмен и, таким образом, «подрывает доверие у союзников США во всем мире, которые устали от диктатуры».
Еще дальше идет колумнист Bloomberg, который считает, что отношения между Байденом и Путиным таковы, что «личный контакт только сделает их хуже».
Многие политики и политологи в Вашингтоне опасаются, что в разговоре с Байденом Путин окажется более умелым и опытным переговорщиком. Газета Wall Street Journal опубликовала статью сенатора Роба Портмана. Он совершил большую поездку по странам Восточной Европы, где встречался с лидерами Украины, Литвы и Грузии и дает американскому президенту советы о том, что надо сделать, чтобы помочь бывшим советским республикам преодолеть агрессивную политику Москвы.
Однако американские читатели статьи Портмана встретили его мнение с нескрываемым скептицизмом. «Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона — 39 секунд и нокаут», - пишет в своем комментарии Джефри Инен. «Путин играет в шахматы, а Байден — в шашки. Этим все сказано», - считает Мерджой Смит. «Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки — если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», - вторит ему Роберт Хатчингс.
Советники Байдена, вероятно, понимают опасность того, что Путин, который на 10 лет моложе своего визави, может его переиграть, если не в шахматы или в шашки, то в покер. Сообщается, что подготовкой президента ко встрече занимается лично глава ЦРУ и наиболее осведомленный в политике России Уильям Бернс, который был послом США в Москве. СМИ допускают, что эти брифинги проводятся, как у студентов перед экзаменом, в форме ответов на все возможные вопросы.
Но при этом предотвратить возможные ляпы Байдена невозможно. Только что, выступая на саммите G7, американский президент заявил, что «США и Россия могут работать вместе, чтобы помочь народу Ливии». Его помощники вскоре пояснили, что речь идет не о Ливии, а о Сирии.
В Британии Джо Байден выглядел неплохо. Как пишет Washington Post, он «проявил себя там не только как антипод Трампа». Пользователи соцсетей пишут о том, что на встрече с королевой Елизаветой II Байден ни разу не запнулся и не споткнулся, а держался бодрячком.
Но главный тест ждет его впереди. На карту поставлено чрезвычайно многое — не только репутация самого президента, но и восстановление сильно пострадавшего в последние годы авторитета Америки в мире.