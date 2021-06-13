Байден заявил, что провел «очень позитивную» встречу с Эрдоганом фото; обновлено 22:22
Президент США Джо Байден заявил по итогам переговоров в Брюсселе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что провел очень хорошую встречу. Его слова передают журналисты из пресс-пула Белого дома.
«У нас была очень хорошая встреча», - цитирует ТАСС Байдена.
В то же время Anadolu пишет, что встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена в узком и расширенном форматах продолжалась около полутора часов. Байден назвал двустороннюю встречу с Эрдоганом «очень позитивной».
В переговорах с турецкой стороны приняли участие глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и посол в Вашингтоне Мурат Мерджан.
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В Брюсселе на полях саммита НАТО проходит встреча президентов Турции и США - Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена.
CNN Turk сообщает, что встреча проходит за закрытыми дверями.
Президент Турции ранее сообщил, что в ходе встречи с американским лидером планирует обсудить тему участия Анкары в программе создания самолетов пятого поколения F-35.
В то же время представители Белого дома сообщили, что Байден на встрече с Эрдоганом поднимет темы Афганистана, Сирии и Ливии, а также поставок ЗРК С-400 в Турцию.