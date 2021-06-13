Президент США Джо Байден заявил по итогам переговоров в Брюсселе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, что провел очень хорошую встречу. Его слова передают журналисты из пресс-пула Белого дома.

«У нас была очень хорошая встреча», - цитирует ТАСС Байдена.

В то же время Anadolu пишет, что встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена в узком и расширенном форматах продолжалась около полутора часов. Байден назвал двустороннюю встречу с Эрдоганом «очень позитивной».

В переговорах с турецкой стороны приняли участие глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и посол в Вашингтоне Мурат Мерджан.