14 июня председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с бывшим членом парламента Великобритании Шахидом Меликом, сообщили haqqin . az в пресс-службе комитета.

Председатель комитета подробно проинформировал гостей об агрессии Армении против Азербайджана, политике оккупации, этнической чистке, геноциде. Было отмечено, что в результате конфликта, произошедшего в 1988-93 годах, более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома и жить жизнью беженцев. Армения уничтожила историко-культурное наследие Азербайджана на оккупированных территориях, нанесла тяжелый материальный и моральный ущерб нашему народу, разрушила наши города и села.

Гостям была предоставлена информация о государственной политике, проводимой в отношении вынужденных переселенцев. Было отмечено, что вскоре после избрания президентом Ильхамом Алиевым палаточные лагеря были ликвидированы, более 300 тысяч вынужденных переселенцев размещены в 115 поселениях, отвечающих современным стандартам. По инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой к этой работе был привлечен частный сектор и построены три крупных жилых комплекса. Особое внимание уделяется социальной защите вынужденных переселенцев, они получают единовременное ежемесячное пособие, пользуются льготами по образованию, здравоохранению и ряду социальных услуг.

С благодарностью была отмечена поддержка Азербайджана международными организациями в ликвидации угрозы гуманитарной катастрофы, возникшей в связи с проблемой беженцев и вынужденных переселенцев.

Сообщая о том, что Азербайджан осенью прошлого года в ответ на постоянные военные провокации Армении провел контртеррористическую военную операцию и в течение 44 дней восстановил свою территориальную целостность, было отмечено, что граждане нашей страны с различными этническими корнями, всегда верные мультикультурным ценностям, вместе сражались против захватчиков, подавали пример героизма. После военных действий, вошедших в историю нашего народа как Отечественная война и завершившихся выводом с оккупированных Арменией территорий, у вынужденных переселенцев появилась возможность вернуться на постоянное место жительства. В настоящее время наше государство осуществляет меры безопасности на освобожденных от оккупации территориях. Длительный отказ Армении предоставить карты минных полей обострил ситуацию в этой области, до сих пор более 100 азербайджанцев погибли в результате подрывов на минах. В результате деятельности президента Ильхама Алиева Армения, наконец, предоставила карты минных полей с местонахождением 97 тысяч мин, захороненных только на территории Агдамского района. Была отмечена поддержка Великобритании в устранении минной угрозы на территории Азербайджана и подчеркнута важность усиления международного давления на Армению для предоставления всех карт во имя установления устойчивого мира в регионе.

Председатель комитета отметил, что для возвращения вынужденных переселенцев на прежние места жительства разрабатываются соответствующие государственные программы.

Выразив признательность за теплый прием, члены делегации - бывший член парламента Великобритании и бывший заместитель министра Шахид Малик, политический аналитик Гурейши Шахид, основатель и редактор издания T-vine Озерим Ипек, видеожурналист Кравфорд Эдвард, журналист Ров Эдвард, исследователь Рейнольдс Николас выразили удовлетворение визитами в Азербайджан и развитием, которое они видят в нашей стране. Было отмечено, что разрушения на освобожденных от оккупации территориях вызывают у людей депрессию. На этих территориях проводится большая работа, связанная со строительством. Азербайджан сохраняет памятники всех религий, а Армения уничтожает их. Тот факт, что международное сообщество не учитывает их, не различает оккупанта и агрессора, вызывает сожаление.

Председатель Государственного комитета ответил на вопросы британских журналистов.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Таир Тагизаде.

После встречи делегация ознакомилась с ситуацией в жилом комплексе на территории поселка Масазыр Абшеронского района, где временно проживают вынужденные переселенцы, встретилась с учителями школы и побывала в историко-краеведческом музее.