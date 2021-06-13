Ахмадинежад рассказал об агентах Израиля в Иране

В частности, экс-президент Ирана заявил о том, что высокопоставленный сотрудник иранской разведки, который отвечал за выявление израильских шпионов, сам был агентом «Моссад». Однако Ахмединежад не уточнил, о ком именно идет речь и когда этот сотрудник занимал руководящий пост.

Таким образом, политик объяснил успешные действия израильских спецслужб на иранском направлении, комментируя интервью бывшего главы разведки Израиля Йоси Коэна, который рассказал о похищении иранского ядерного архива, когда из страны были тайно вывезены 55 тыс. страниц свидетельств и 55 тыс. файлов о программе развития ядерного оружия под названием «Проект Амад».

«Были украдены чрезвычайно важные документы и безопасность страны поставлена под угрозу», – заявил экс-президент.

«И мы узнали об этом только тогда, когда документы попали в руки наших врагов… документы Иранского космического агентства хранились в сейфе, принадлежавшем руководителю агентства. Агенты пробили крышу, открыли сейф и забрали документы», – заявил Ахмадинежад.