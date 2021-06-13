В НАТО договорились увеличить вклад в безопасность Турции

Страны - члены НАТО обязались увеличить вклад в безопасность Турции. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров государств Североатлантического альянса, принятом в понедельник на саммите в Брюсселе.

«Блок НАТО сохраняет готовность к предотвращению угроз в адрес Турции, в том числе ракетных обстрелов с сирийской территории. Мы продолжаем оценку вероятности угрозы запуска баллистических ракет с территории Сирии. Привержены всесторонней реализации шагов по поддержке безопасности Турции», - говорится в тексте заявления, которое цитирует Anadolu.

Страны Североатлантического альянса уверены, что безопасность и стабильность в Сирии возможны лишь в случае реализации требований резолюции 2254 СБ ООН путем продвижения «реального политического процесса».

«Страны Североатлантического альянса вновь выражают благодарность своему союзнику Турции в вопросе поддержки миллионов сирийских беженцев, - отмечается в документе.