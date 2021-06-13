По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, при совместной организации Общественного объединения "Региональное развитие" и Национального центра онкологии в регионах начаты онкологические обследования среди детей из малообеспеченных и других семей из уязвимых групп.

Цель – выявить у детей возможные симптомы онкозаболеваний в раннем возрасте и своевременно провести соответствующие лечебные мероприятия, говорится в сообщении Общественного объединения "Региональное развитие".