В регионах Азербайджана детей из малообеспеченных семей обследуют на онкозаболевания фото
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, при совместной организации Общественного объединения "Региональное развитие" и Национального центра онкологии в регионах начаты онкологические обследования среди детей из малообеспеченных и других семей из уязвимых групп.
Цель – выявить у детей возможные симптомы онкозаболеваний в раннем возрасте и своевременно провести соответствующие лечебные мероприятия, говорится в сообщении Общественного объединения "Региональное развитие".
В ходе обследований, начатых 7-12 июня в Агдамском, Бардинском и Тертерском районах, профессиональный медицинский персонал Национального онкологического центра бесплатно обследовал более 1200 детей разных возрастных категорий. В ходе обследований пациентам с другими патологиями было рекомендовано обратиться в специализированные медицинские учреждения, были даны консультации на месте.
Волонтеры ОО "Региональное развитие" помогали привлекать детей к осмотрам, налаживали очереди в соответствии с требованиями действующего карантинного режима и осуществляли медицинское просвещение населения.
Выездные обследования планируется проводить и в других регионах страны.