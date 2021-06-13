В Германии пригрозили заблокировать Telegram

В Германии Telegram грозит 55 млн евро штрафа, так как в компании отсутствует контактное лицо для общения с государством насчет распространения контента, нарушающего законы. Об этом сообщает Der Spiegel в понедельник, 14 июня.

При этом если компания откажется сотрудничать с властями ФРГ, то приложение в стране могут заблокировать.